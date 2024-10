Emanuela Orlandi Ratzinger voleva fare luce sulla sua scomparsa La cassa? Se è nei sotterranei di Santa Maria Maggiore non posso accedervi | parla il suo maestro di canto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lo aveva dichiarato in una trasmissione televisiva e lo ha confermato ieri davanti ai membri della commissione bicamerale d’inchiesta che indaga sul mistero delladi: Monsignor Valentino Miserachs, ildicorale di, era già stato interrogato dal Vaticano nel 2012. La sua è una testimonianza importante: il pomeriggio del 22 giugno del 1983, è stato l’ultimo docente ad aver vistoin quell’aula, nella scuola di musica all’interno di Sant’Apollinare, da cui la ragazza è uscita poco prima di sparire per sempre. L’audizioneIeri, il docente della scuola di musica Tommaso Ludovico da Victoria è stato ascoltato dalla commissione d’inchiestamentare che indaga15enne vaticanache lo ha convocato per un’audizione. “Papa Benedettoquestione.