Dove vedere il Giro dell’Emilia 2024 in tv | orari programma streaming

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildi ciclismo su strada, corsa giunta alla 107ma edizione, andrà in scena sabato 5 ottobre: partenza da Vignola ed arrivo a San Luca dopo 215.8 km. Partenza fittizia alle 11.10, start ufficiale alle 11.15, infine arrivo previsto tra le 16.17 e le 16.49. Saranno circa 3300 i metri complessivi di dislivello con i due GPM di Zocca (al km 80.3) e Grizzana Morandi (al km 113.8) a fare una prima selezione in gruppo, anche se a decretare il vincitore dell’edizionesaranno le 5 scalate al Santuario di San Luca. La diretta tv delsarà assicurata dalle 15.00 su Eurosport 1 HD, dalle 14.40 su Rai Sport HD, poi dalle 15.40 su Rai 2 HD, mentre la direttasarà affidata dalle 14.40 a Rai Play, dalle 14.00 a discovery+, dalle 15.00 a Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della manifestazione.