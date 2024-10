Dopo le parole di Giorgetti il governo frena | Nessuna nuova tassa è in lavorazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Approveremo una manovra che richiederà sacrifici da tutti". Lo ha detto ieri il ministro dell'Economia Giancarlo, parlando della prossima legge di bilancio. Le sue dichiarazioni durante il convegno "Future of finance Italy" di Bloomberg hanno provocato, in prima battuta, un crollo repentino delle borse. Il ministro ha rivendicato che quest'anno "i conti andranno meglio" e ha parlato degli extraprofitti: "Non è corretto parlare di extraprofitti, ma dire i profitti a chi li ha fatti: è uno sforzo che l’intero sistema paese deve fare, ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi". E poi, collateralmente, ha parlato del settore della Difesa: "Non ci sarà più la narrativa come in passato sugli extraprofitti bancari dal momento che in quel momento le banche facevano più profitti.