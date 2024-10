Cielo sempre più affollato progetto Draco per liberarlo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) E’ stato di recente lanciato nello spazio un satellite che come scopo ha quello di autodistruggersi nell’atmosfera. E’ uninsensato? Sembrerebbe di no, perché la missione dell’Esa (European Space Agency) risponde all’esigenza di diminuire l’impatto dei detriti spaziali in orbita bassa. Il programma concepito dall’agenzia spaziale prevede il sacrificio di questo tipo di satelliti per rendere più leggero il traffico dei detriti spaziali e studiare il processo di distruzione di satelliti in disuso al loro rientro nell’atmosfera., questo è il nome della missione, sarà la prima dimostrazione della disgregazione controllata di un satellite e una capsula, appositamente progettata per sopravvivere alla distruzione, trasmetterà la preziosa telemetria per analizzare nel dettaglio tutte le fasi del rientro.