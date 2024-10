Chiuse le indagini sul caso Balocco – Ferragni | ecco l’accusa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Procura di Milano ha chiestodi truffa aggravata Mentre Fedez è sulla bocca di tutti per il coinvolgimento con le curve, non va meglio all’ex moglie Chiara. Nella giornata di oggi, 4 ottobre, come spiega Ansa, la Procura di Milano ha chiuso ledell’ormai celebre “Pandoro Gate”. In vista del processo nei confronti dellae di altre persone è stata avanzatadi truffa aggravata. Al centro dell’inchiesta, coordinata dal pm Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, ci sono i casi di presunta pubblicità ingannevole legata alle vendite, a prezzi maggiorati e mascherate con iniziative benefiche, avvenute tra il 2021 e il 2022, del pandoro ‘Pink Christmas’e delle uova di Pasqua-Dolci Preziosi.