Chiara Ferragni chiuse le indagini per truffa aggravata L’influencer | Confido venga acclarata presto mia innocenza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sul caso, la Procura di Milano ha chiuso lein vista del rinvio a giudizio per, in merito all’inchiesta che riguardano i casi di presunta pubblicità ingannevole legata alle vendite, avvenute tra il 2021 e il 2022, del pandoro “Pink Christmas” Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Per la Procura di Milano l’ingiusto profitto contestato asarebbe di poco più 2 milioni e 200mila euro. Attraverso i suoi avvocati,ha dito di “avere fiducia nel lavoro della magistratura”.leperOltre a, l’atto di chiusura dell’inchiesta riguarda anche il suo ex stretto collaboratore Fabio Maria Damato, ma anche Alessandra Balocco, titolare dell’azienda piemontese produttrice del Pandoro, e Franco Cannillo della Dolci Preziosi.