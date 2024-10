Beve una bibita energetica poi l’incubo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una giovane donna, Alexis, che ha sperimentato in prima persona gli effetti devastanti di una bevandadimagrante. Quello che sembrava un modo facile per migliorare vitalità e prestazioni fisiche si è trasformato in un incubo, portando il suo corpo a un pericoloso declino, fino quasi al ricovero in ospedale. La bevanda in questione prometteva non solo energia, ma anche un dimagrimento rapido e “naturale”, grazie a ingredienti come estratto di tè verde, guaranà e vitamine. Il drink è diventato popolare sui social media, diffondendosi tra i giovani desiderosi di migliorare il proprio aspetto fisico con poco sforzo. Tuttavia, dietro l’apparenza salutare e il design accattivante, si nascondeva un mix potenzialmente pericoloso. I sintomi e il calo drastico di peso Dopo mesi di consumo regolare della bevanda, Alexis ha iniziato a notare cambiamenti drastici nel suo corpo.