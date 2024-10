Basket Serie B Interregionale Senigallia anticipa ad Ozzano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sabato sera 5 ottobre prima trasferta stagionale per la Goldengas, in Emilia, 4 Ottobre 2024 – Seconda giornata diper la Goldengas che rende visita sabato 5 ottobre alle ore 21 all’, una rivale ormai tradizionale. Non c’era stato lo scorso anno lo scontro diretto perchémilitava inB Nazionale ma poi la squadra emiliana ha scelto di riposizionarsi in Balla quale si è presentata però con grandi ambizioni. Nel roster ci sono giocatori dall’importante passato come Cortese, Ranuzzi, elementi di categoria come il capitano Balducci e Joel Myers, il figlio del grande Carlton, stella della Scavolini Pesaro, della Fortitudo Bologna e della Nazionale campione d’Europa per la seconda e ultima volta nel 1999.