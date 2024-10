Auto elettriche aumentare dazi anti-sussidio su veicoli cinesi | Stati si astengono

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sulla proposta disuielettrici a batteria assemblati in Cina non è stata raggiunta la maggioranza tra glimembri nel Comitato difesa commerciale (TDI). L’esito della votazione è la cosiddetta “no opinion”: non è stata raggiunta la maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta della Commissione. Questa pertanto può ora procedere come ritiene più opportuno. Per quanto concerne le votazioni: 10membri hanno votato a favore, cinque contro e 12 si sono astenuti.