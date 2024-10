Artigiano in Fiera 2024 il giro del mondo in nove giorni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Jules Verne, nel 1872, scrisse il celebre romanzo Ildelin 80. L'in, invece, trasforma questo sogno in realtà e in soli 9. L’evento torna nella nuova edizione dal 30mbre all’8 dicembrepressomilano Rho, un appuntamento imperdibile per celebrare l’artigianato e le micro e piccole imprese provenienti da tutto il. Si tratta della più grande manifestazione aldedicata a questo settore, una "piazza" internazionale e innovativa che mette in luce la bellezza e il valore delle arti e dei mestieri. Qui si potrà fare shopping consapevole, all’insegna di valori quali autenticità, originalità, qualità, alimentazione sana e sostenibilità ambientale.