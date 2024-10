Alluvione l’inchiesta accelera | denunce a raffica anche di tanti cittadini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ravenna, 4 ottobre 2024 – Piove, e non solo dal cielo. Neldella Procura di Ravenna sulle alluvioni che hanno devastato il territorio tra il 17 e il 19 settembre, lestanno cadendo a. Accanto al fascicolo d’ufficio aperto dai pm Daniele Barberini e Francesco Coco, un’ondata di esposti sta giungendo daesasperati. Dopo i danni subiti a maggio 2023, questa nuova tragedia ha spinto molti a puntare il dito contro i presunti responsabili: dal governo, alla Regione, fino agli enti di bonifica e le istituzioni locali. Questi esposti, tuttavia, non avranno vita autonoma, ma confluiranno nel fascicolo principale già aperto contro ignoti, un’inchiesta affidata a un’unità interforze che coinvolge tutte le forze dell’ordine. Ma le novità non si fermano qui. La Procura di Ravenna sta pianificando un’inedita strategia investigativa.