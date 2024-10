Alex Britti papà chef e musicista per la vita – Ascolta

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sono uno che non segue regole, suono, mangio, cucino, se le cose funzionano bene altrimenti quello che dovevo dire l’ho detto, ora lo faccio solo per divertimento”. E’ “l’autoritratto” di, intervistato in esclusiva dall’Adnkronos a pochi giorni dal suo ritorno nella Capitale dove il cantautore monteverdino suonerà il 18 ottobre al Palasport e dove chiuderà il tourLive 2024. L'articoloper laproviene da Daily Show Magazine.