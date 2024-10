A Firenze un incontro dedicato a Cesare Pavese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 - Per gli appuntamenti del dopo festival legato al Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, in programma fino al 26 ottobre con il contributo della Fondazione CRe del Cesvot e con Unicoopcome sponsor tecnico, domani, sabato 5 ottobre (ore 16.30), la Villa del Poggio Imperiale di(piazzale del Poggio Imperiale) ospiterà la conferenza “poeta e scrittore tra i più grandi del Novecento tra memoria e modernità”. Coordinati da Leonardo Bucciardini del Liceo Statale Niccolò Machiavelli di, interverranno Giovanna Lo monaco dell'Università degli Studi die Daniele Piccini dell'Università per Stranieri di Perugia.