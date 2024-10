? Marsiglia – Angers il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo una serata difficile a Strasburgo, ildi Roberto De Zerbi torna in campo alla ricerca di un pronto riscatto contro il neopromosso. I padroni di casa, che puntano a tornare tra le prime in classifica, devono assolutamente riprendersi con una vittoria convincente. Vediamo l’analisi della partita e i pronostici. Sabato 5 ottobre 2024, ore 20:45Stadio Velodrome,Prepartita e Situazione delle Squadre: Pronto Riscatto Necessario Ilè chiamato a rispondere dopo la sconfitta di misura contro lo Strasburgo. La squadra di De Zerbi ha faticato a trovare spazi contro un avversario chiuso in difesa, un problema già visto anche nella partita contro il Reims, ma questa volta è arrivato il primo stop stagionale.