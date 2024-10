Will & Harper il nuovo documentario con Will Ferrell mostra il miglior modo di sostenere le persone trans

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ancora prima di aver visto ilcon, intitolato, mi sono emozionato solo a leggerne la premessa. In breve,ha voluto documentare un viaggio on the road insieme adSteele. I due si conoscono da trent'anni e l'attore di Irvine voleva capire se qualcosa fosse cambiato nell'amicizia conSteele, la quale ha deciso di fare coming out come donnaall'età di 61 anni. Quando penso a, mi vengono innanzitutto in mente i suoi film, talmente stupidi da fare il giro e diventare geniali. Penso, per esempio, ad Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy, a Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Blades of Glory - Due pattini per la gloria e Fratellastri a quarant'anni. Devo dire che mi piacciono tutti. Oggi, come quando ero adolescente, anche se da allora il mio umorismo è cambiato.