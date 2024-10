Vandali in azione | deturpata la macchinetta del distributore del latte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024)zzata ladeldelalla spina. "Non è la prima volta – spiega Katiuscia Lenzetti che dirige l’azienda agricola San Cristoforo con la sorella Mariella -. Stiamo cercando di ristrutturarla e recuperarla con un intervento migliorativo ma non è semplice". Ilself service è situato tra il viale Roma e il viale Vecchio, di fronte alla rotonda. E’ un progetto partito nel 2008 con Coldiretti Massa Carrara per valorizzare e lanciare la cosiddetta filiera corta:dalla mucca al bicchiere, passando per ilself service alla spina. Erano presenti sul territorio apuano altri distributori che purtroppo hanno chiuso i battenti a seguito di attici e altre motivazioni. Ciò nonostante, la "milk slot machine" di Lazzini resiste e prosegue nella sua attività.