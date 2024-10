Tusibi in Europa Kush in Africa Le droghe sintetiche promettono uno sballo mondiale al sapore di fragola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La chiamano “cocaina rosa” o(dalla sigla inglese 2CB). Secondo l’Osservatorio francese dellee delle dipendenze, questa sostanza di cocaina non ne contiene; piuttosto, si tratta di una miscela sintetica di ketamina, mdma (conosciuta come ecstasy) caffeina; di volta in volta si possono aggiungere aromi, ad esempio alla banana o alla. E da qui il colore rosa e il gusto che rimanda alla frutta. Un sequestro ingente di– per la Spagna il più importante nella storia della lotta a questo stile di narcotraffico – è avvenuto ad Ibiza il 5 settembre scorso, dove la Guardia Civil ha messo le mani su 300 chili di ecstasy, 212 chili di ketamina e 21 chili di “cocaina rosa”. L’operazione è stata chiamata Adriatic, ci sono stati otto arresti, di cui uno a Malaga e sette nell’isola.