Transizione energetica e digitale l’84% delle Pmi non riesce a utilizzare i fondi pubblici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Oltre l’80 per centoimprese manifatturiere italiane è pronto ad innovarsi in tema dima la maggior partePMI (84 per cento) ravvisa ostacoli nell’utilizzo di. E’ questo uno dei temi al centro dell’VIII Convegno Nazionale di Finanza Agevolata organizzato da Golden Group, in collaborazione con Confindustria Emilia, che si è svolto oggi a Bologna. Con il titolo evocativo “Il Futuro è Ora!”, l’evento, aperto dal Presidente di Golden Group Davide Malaguti, ha esplorato come le sfide e le opportunità della sostenibilità e della digitalizzazione possano essere affrontate per favorire lo sviluppo economico e industriale italiano a partire dal sostegno alle Piccole e Media Imprese.