Tragico schianto in moto | Alessio Alessandroni morto a 47 anni

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cingoli, 3 ottobre 2024 – Due comunità in lutto per, il 47enne manutentore di caldaiemartedì sera in un incidente stradale. L’uomo era domiciliato a Trecastelli e originario di Cingoli. Era in sella alla suaquando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Senigallia, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il palo della segnaletica stradale.poco prima delle 20 in via Marconi a Trecastelli, in località Monterado, all’intersezione con località Croce di Castelcolonna. Sulla dinamica dell’incidente, che non ha visto coinvolti altri mezzi, resta l’ipotesi di un malore, ma tra i residenti c’è anche chi non esclude l’attraversamento improvviso di un animale, frequente in quella zona.