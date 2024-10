Sottomarino affondato Il giallo che fa gioco alla Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’emergere di nuovi dettagli circa ilche sarebbeinmentre era ancora all’ancora, benché non confermati definitivamente, permette di ampliare lo spettro di analisi e di interrogarsi sulle prossime mosse della Marina dell’Esercito popolare di liberazione (Plan). Meglio partire da quel che è certo (ben poco): ilin questione,o meno, non rientra tra i modelli attualmente in servizio e rappresenta sicuramente uno dei tentativi della Plan di aggiornare i sistemi a propria disposizione. Questo possiamo dirlo non solo in base alle dimensioni, ricavate dall’analisi delle foto satellitari scattate in maggio che lo ritraevano ancorato al molo, ma anche dforma a X del timone, che basta a distinguerlo dagli altri sottomarini attualmente in servizio presso la Plan.