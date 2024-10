Sinner-Alcaraz la provocazione | ecco cosa è mancato nella partita più bella del 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Perché nel tennis non esiste il pareggio? Perché non è previsto un trofeo ex equo quando i contendenti offrono uno spettacolo leggendario come quello mostrato ieri, all'ora di pranzo, dai due eponimi moderni, eredi dei grandi dualismi del passato? E citiamo soltanto Borg-McEnroe o i più recenti Federer-Nadal per farla breve? Certo, la nostra è solo unama lapiùdelnon è stata la finale di uno Slam né un incrocio di Coppa Davis: si è giocata ieri nello stadio olimpico di Pechino, lo stesso che ospitò il torneo tennistico dei Giochi 2008 vinto da Rafa Nadal. Un duello emozionante, teso e bellissimo, ricco di magie da parte di entrambi i contendenti, in altre parole lo spot ideale di questi tempi in cui impera il tennis a 200 all'ora.