Serie A settima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le partite

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano, 3 ottobre 2024 – Archiviati gli impegni delle italiane nelle coppe europee, torna laA. E' tempo di, che si aprirà con la sfida del Napoli capolista contro il Como, che sta attraversando un buonissimo momento. Sempre di venerdì, ecco l'importante scontro in chiave salvezza fra Hellas Verona e Venezia. Sabato uno dei match più interessanti del turno, ossia quello fra Inter e Torino. La Juventus, dopo l'impresa di Lipsia, sfida nel lunch match il Cagliari, reduce dal primo successo in campionato. La Lazio ospita la sorpresa Empoli, mentre la Roma va a Monza. A Bologna va in scena il derby i rossoblù e il Parma. Domenica sera va in scena invece il piatto forte: Fiorentina-Milan. A completare il quadro ci sono Udinese-Lecce e Atalanta-Genoa.