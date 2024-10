Sempre Al Tuo Fianco Quarta Puntata | Victor Accusato Di Omicidio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)al tuofinisce per essereper unavvenuto durante una rissa. Intanto Sara capisce la verità sui sentimenti che prova!al tuoprosegue e, nel corso del quarto appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà. Infatti, un evento del passato tornerà prepotentemente a galla e il ragazzo finirà per esseredi. Sara invece dovrà fare i conti con le difficoltà della sua vita sentimentale e di quella lavorativa. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.al tuo: dove eravamo rimasti? Marina va a vivere a Roma da Sara, ma per quest’ultima rimane estremamente complesso gestire il carattere ribelle della ragazza. Negli stessi momenti Sara si trova di fronte ad uno dei casi più complicati della sua carriera.