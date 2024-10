Sebastian Stan star di The Apprentice | C' è un Donald Trump in tutti noi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ha interpretatonel film Thee ha spiegato per quali aspetti si è sentito vicino all'ex presidente.ha interpretatonel film The- Alle Origini di, in uscita nelle sale italiane il 17 ottobre con BIM, e l'attore, in una nuova intervista, ha parlato della scelta di umanizzare l'ex presidente degli Stati Uniti. Il protagonista del progetto diretto da Ali Abassi, rispondendo alle domande di Entertainment Weekly, ha condiviso la sua opinione sul miliardario. Gli aspetti umani diThe- Alle Origini diarriverà nelle sale americane l'11 ottobre e racconterà l'ascesa verso il potere diprima che diventasse un imprenditore di successo e un