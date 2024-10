Scuola Italia deferita a Corte Ue per abuso di contratti a tempo determinato

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Commissione europea ha deciso di deferire l’alladi giustizia dell’Ue per non aver posto fine all’uso abusivo die alle condizioni di lavoro discriminatorie (direttiva del Consiglio 1999/70/CE). L’accusa della Commissione Bruxelles ritiene che la legislazionena che determina lo stipendio degli insegnanti anelle scuole pubbliche non preveda una progressione salariale incrementale basata sui precedenti periodi di servizio. Ciò costituisce una discriminazione rispetto agli insegnanti assunti ainche invece ne hanno diritto. Inoltre, contrariamente al diritto dell’Ue, Roma non ha adottato misure efficaci per impedire l’uso abusivo didi lavoro asuccessivi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole statali che viola il diritto dell’Ue.