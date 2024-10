Salvini e il caos treni che non può snobbare per il peso elettorale dei pendolari

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A causa dell’ennesimo disservizio ferroviario, questa volta nelle stazioni romane di Termini e Tiburtina, si racconta di un Matteotesissimo. Quel famigerato «chiodo piantato su un cavo» all’origine di cancellazioni e ritardi che hanno paralizzato mezza Italia non solo ha impedito al vicepremier di monetizzare in termini di cuori e pollici alzati la Festa dei nonni sui social, ma anche di prendere parte alla passerella a Roma Ostiense «del nuovo brand ditalia». Meglio evitare di essere facile bersaglio dei soliti puntualissimi – quelli sì – contestatori. E mentre le opposizioni chiedevano le dimissioni del ministro dei “Teletrasporti“, nel senso che è ovunque tranne dove c’è bisogno di lui, l’interessato cercava di spiegare i motivi del disastro, il chiodo appunto, promettendo di individuare al più presto il colpevole, cacciarlo e buttare via il freno d’emergenza.