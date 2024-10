Rocco Siffredi incorona il suo erede | perchè ha scelto proprio Stefano De Martino?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Durante una recente intervistaha eletto il suo: èDe, l'attuale conduttore di Affari Tuoi, ed eccoè stato recentemente ospite del podcast "Gurulandia", durante il quale gli è stata rivolta una domanda cruciale: esistono dei suoi eredi? Sì, e la corona va aDe. Naturalmente il concetto di "" è stato qui utilizzato in senso molto lato, quindi niente a che vedere con il mondo il luci a rosse che ha resouna celebrità globale. Tutti gli "eredi" diSe infatti è vero chesi è detto soddisfatto dell'interpretazione di Alessandro Borghi nella serie Netflix Supersex, è anche consapevole che non tutti sono in grado di prendere il