Ricordi l’ultima sfida contro il Como? Nel Napoli giocava l’assistente di Conte

(Di giovedì 3 ottobre 2024)quanto finì l’ultimo precedente tra iled il? Ecco chie tra gli Azzurri c’era un futuro assistente di Antoniotornano arsi dopo oltre 20 anni. Le due società hanno vissuto poi momenti completamente opposti nel corso di questi due decenni. In quella stagione 2003-04,volta che gli azzurri affrontarono i lombardi, il club fallì e fu raccolto solo da De Laurentiis ad agosto, che ripartì praticamente da zero in Serie C. La cavalcata è poi nota. L’annata 2003-04 in Serie B fu nefasta per il. Addirittura per cinque giornate, a causa di scontri tra tifosi napoletani e avellinesi, la formazione partenopea dovette giocare lontana dal San Paolo, verso Campobasso. In quella drammatica stagione conclusa al 14° posto, si susseguirono un paio di mister.