Red Bull 64bars Live | domani a Scampia il rap show targato Red Bull

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Manca pochissimo alla terza edizione di Red, il grandeatteso pervenerdì 4 ottobre dalle 18 in Piazza Ciro Esposito a, Napoli. L’evento è SOLD-OUT per la terza volta consecutiva, a conferma dell’entusiasmo del pubblico napoletano per il format più iconico di Rede la sua versione dal vivo con alcuni tra i più grandi artisti della scena rap e urban del nostro Paese. La line-up, anche per questa edizione, è stellare: da un gigante del genere come Gué, a Kid Yugi, Massimo Pericolo, Tony Effe e Artie 5ive, tra gli artisti che negli ultimi anni hanno scalato le classifiche, collezionato una pioggia di certificazioni e contribuito a definire la scena urban e rap del nostro Paese. Ed è proprio quella stessa scena che Redha alimentato e accolto all’interno dei suoi format musicali.