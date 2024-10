Presentato War Game il making of di S T A L K E R 2

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Intitolato War: Theof S.T.A.L.K.E.R. 2, questo documentario offre uno sguardo approfondito sul viaggio emotivo di GSCWorld, uno sviluppatore ucraino di videogiochi con quasi 500 dipendenti, mentre affronta le sfide dello sviluppo dell’attesissimo sequel dello sparatutto di sopravvivenza in prima persona del 2007, S.T.A.L.K.E.R., in mezzo allo scoppio della guerra totale in Ucraina. Quello che era iniziato come un progetto ambizioso si è evoluto in un’impresa profondamente personale e storica, forgiata nelle circostanze più inimmaginabili. Creato in collaborazione con Xbox e diretto da Andrew Stephan (Power On: The Story of Xbox), questo è uno dei film “-of” più strazianti mai realizzati. Racconta le storie vere di persone reali che si trovano ad affrontare la realtà della guerra alle porte di casa.