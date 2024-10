Pontremolese Sorridono gli Allievi di mister Chelotti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La terza sconfitta a seguire della Juniores regionale della, la seconda tra le mura di casa, questa volta non è scivolata via come acqua sui vetri. La classifica dopo 270’ minuti di gioco vede la squadra del duo Giovannoni-Ferrara all’ultimo posto, unica formazione ancora a quota zero, nove gol subiti quattro realizzati. Lanon ha dunque reagito nel migliore dei modi alla pesante e pericolosa caduta (4-1) registrata nel turno precedente in casa del Prato.