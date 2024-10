Perseguita la ex | 54enne di Terno d’Isola arrestato con due coltelli sotto casa di lei

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unresidente a, domiciliato a Bernareggio, nel Monzese, è statodella sua ex compagna con duea serramanico in auto. La loro storia d’amore era finita da due anni, ma lui aveva continuato are la donna con messaggi, pedinamenti, telefonate e appostamenti, comportamenti poi sfociati anche in minacce di morte. La 43enne aveva già denunciato le vessazioni, facendo così scattare la procedura di codice rosso: nei giorni scorsi ilè stato bloccatodella donna da una pattuglia di carabinieri che era di passaggio. L’uomo, di professione personal trainer, è stato fermato mentre scendeva dall’auto: durante la perquisizione sono state rinvenute le armi bianche.