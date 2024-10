Napoli Fassone | La storia di Conte parla da sola

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ex dirigente di, Juventus e Milan Marcoa Radio Marte nel corso di Marte Sport Live hato dell’attuale tecnico partenopeo. Di seguito le sue parole alla radio napoletana.: “ama sin dal primo anno farsi costruire la squadra a sua immagine” Così l’ex dirigente del: “Ladida. Nelle sue esperienze con Juve, Inter, Chelsea e Nazionale ha sempre dimostrato di non avere bisogno di anni per imporsi. Quando arriva se non vince subito ci arriva molto vicino. Ama sin dal primo anno farsi costruire la squadra a sua immagine somiglianza e pilotarla subito per stare davanti. Anche a, nei colloqui iniziali con il presidente, avrà chiarito questa ambizione.