Napoli Conte è il miglior allenatore del mese di settembre

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Antoniodel, ha vinto il premio “Philadelphia Coach Of The Month” dalla Lega Serie A di. In altri termini, è il migliodeldi. Neldisolo la Juventus (in casa) ha fermato la marcia del, bloccando la partita sullo 0-0. Poi due vittorie schiaccianti contro il Cagliari in Sardegna per 0-4 e contro il Monza dentro le mura amiche contro il Monza.riceverà il riconoscimento allo Stadio Maradona prima del match-Como, settima giornata di Serie A.ildella Seria A, i complimenti delMister Antonioè il Philadelphia ????? ?? ??? ????? –pic.twitter.com/q9T4uHPjVs — Lega Serie A (@SerieA) October 3, 2024 Anche la Lega Serie A ha voluto complimentarsi con mistere con De Laurentiis.