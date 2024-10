Muore mentre è in servizio Diego Guida aveva 59 anni | Era un poliziotto d’altri tempi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pescia (Pistoia), 3 ottobre 2024 – “Non mi sento molto bene, vado a sdraiarmi un minuto sul divanetto”. Sono le ultime parole diDino, assistente capo coordinatore inda tantial Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pescia.59, sarebbe andato in pensione nel prossimo mese di maggio. Non è riuscito a raggiungere il traguardo. Erano passate da poco le 20; assieme ai colleghiportato una persona in ufficio, per accertamenti. Poi, il malore. Si è sdraiato sul divano al piano primo del Commissariato. Poco dopo, al collega che lo chiamava per sentire come stava ha risposto che non c’era problemi. Ma non vedendolo tornare in ufficio, l’agente lo ha chiamato di nuovo. Questa volta, senza risposta. E salite le scale lo ha trovato riverso sul divano.