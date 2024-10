Movie look addicted | il ritorno del gothic-chic con Beetlejuice 2

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mai autunno è stato più macabro di così, e questa è una condizione già difficile da credere visto il consueto malumore che il puro accettare l’ingresso all’inverno infonde. Non sono solo i toni tipici del paesaggio ad incupirsi, con la rinnovata fretta del buio ed il verde a perdere di linfa ed intensità: una nuova ombra sta calando sul panorama moda attualmente vigente, e sappiamo esattamente a chi dare la colpa. Rea una vecchia conoscenza: Jenna Ortega è tornata sui nostri schermi, questa volta in nuove vesti ma con il medesimo, magnetico fare tenebroso. Il suoha coinciso con quello di un grande cult del cinema, in una inedita versione a narrarci un seguito che mai avremmo immaginato:è il nome del sequel di– spiritello porcello, la grottesca commedia del 1988 frutto del genio surrealista di Tim Burton.