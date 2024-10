Motociclismo Dalla Porta a sole due gare dal sogno-Mondiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prato, 3 ottobre 2024 - “Torneremo presto a correre insieme”. E' l'ultimo messaggio che, pochi giorni fa, Lorenzoha mandato al Team GV Racing e ai suoi tifosi, guardando già ai prossimi due impegni. Ben consapevole del fatto che queste prossime duepotrebbero dargli la possibilità di vincere un campionato del mondo a cinque anni di distanzasua vittoria del titolo in Moto3. E anche se il peso specifico del“Stock” della Junior Gp non è lo stesso della terza classe del Moto, è anche vero che vincere aiuta a vincere e che un titolo iridato è pur sempre un titolo iridato. Il pilota di Montemurlo sta in questi giorni allenandosi per prepararsi all'ultimo scorcio stagionale ed occupa sin qui la seconda piazza della graduatoria iridata con 77 punti, a nove lunghezze di distanza dallo spagnolo Mario Mayor.