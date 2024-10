Moratti | E’ ancora presto per fare pronostici definitivi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha condiviso alcune opinioni interessanti in un’intervista rilasciata a Kisskissnapoli.it. L’intervista si concentra principalmente su diversi temi riguardanti il Napoli, l’Inter e la situazione attuale del calcio italiano.sul Napoli e la scelta di Antonio Contesi esprime con grande stima nei confronti del Napoli e del suo allenatore Antonio Conte, elogiando il presidente Aurelio De Laurentiis per la decisione di puntare su di lui. A detta di, la scelta di Conte è stata la più intelligente possibile, in quanto l’allenatore ha il carattere necessario per risollevare la squadra e per ottenere risultati importanti. Conte è riconosciuto per la sua abilità nel gestire il gruppo e nel tirar fuori il meglio dai giocatori, qualità che secondostanno emergendo anche nel Napoli.