Milano la Biblioteca Philippe Daverio | raffinata follia in Porta Romana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– Un gabinetto (camera) delle meraviglie, vera wunderkammer: “ladel”, l’indimenticabile. Da cercare nella nostra piccola Montparnasse, tra corso die corso Italia, gremita di cultura storica e letteraria. Dove il patrizio Gian Giacomo Trivulzio, nel 1499, tradito il duca, fece venire il re di Francia offrendogli un banchetto di mille commensali (comprese 120 signorine e cinque cardinali), nella ruga bella (via Rugabella) trasformata in sala. In tale contrada hanno avuto studio Filippo De Pisis e Marino Marini e l’architetto Aldo Rossi una casa con le pareti tutte “azzurro madonna”. All’angolo, nel palazzo di piazza Bertarelli 4, ha abitato il più affabile divulgatore artistico, il, con la moglie Elena.