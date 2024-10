Meno mangi più giri Una testimonianza inedita tra cibo e cinema

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In una recente intervista al Corriere della Sera di Riccardo Bruno, il noto oncologo Silvio Garattini consiglia di “camminare 5 chilometri al giorno con un’andatura sufficientemente rapida che favorisca un aumento del battito cardiaco”. E come stare a tavola? Per starci bene “bisogna alzarsi dalla stessa con un po’ di fame”. Insomma ridurre “l’assunzione didel 30%” significa “prolungare la vita del 20% !”. Inoltre è consigliabile, continua Garattini,are poco “e più volte al giorno”. Tutto ciò ed altri utili consigli si possono leggere nel suo libro Vivere bene (San Paolo). Flash back. Nel 2004, a Roma, alla libreria Mel Books in via Nazionale (ora non esiste più: al suo posto un supermarket di alimentari!) veniva presentato il libro di Mario Verdone, Maestri del, con una prefazione del noto regista portoghese Manoel De Oliveira (Andromeda Editrice, Teramo).