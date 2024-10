Luis Enrique caricava Mbappè citando Michael Jordan | Difendeva come un figlio di p*****

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) C’è anche Kylianin un’anteprima di ‘No tenéis ni p*** idea’ (Movistar Plus+), documentario su. Nella scena in questione (l’episodio sarà presentato lunedì 7 ottobre), il tecnico del PSG si rivolge all’attaccante (ora tesserato per il Real Madrid) prima della gara di ritorno contro il Barcellona nella Champions League della scorsa stagione.si trova davanti ad uno schermo durante la sessione di analisi dei prossimi avversari: l’allenatore, rivolgendosi a, usaesempio, sottolineandone la propensione al sacrificio e la capacità di leadership nei Chicago Bulls. “Ho letto che ti piacevateneva per le p**** tutti i suoi compagni di squadra eundi p****”.