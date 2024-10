Loro nuovi concorrenti? Grande Fratello tre volti ‘freschi’ della tv dall’altro reality

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Slidind doors tra Temptation Island e. Quando le porte del mondo dello spettacolo si aprono può succedere di tutto. Sono tanti i personaggi che in questi anni sono riusciti a monetizzare lapartecipazione a programmi tv più o meno di successo. Così come molti sono finiti nel dimenticatoio, of course. Come riporta TuttoTV Alfonso Signorini starebbe pensando a tre personaggi dello show delle tentazioni da far entrare nella Casa del GF. Avremo la nuova Perla Vatiero? Chi può dirlo, intanto vi diciamo che si tratta di indiscrezioni e quindi ‘vattelappesca’ quanto c’è di vero. Stiamo parlando di tredell’attuale edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. In tutto sono sette le coppie che stanno facendo un’esperienza ‘forte’, che potrebbe riavvicinare lei a lui oppure far deflagrare tutto.