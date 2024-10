Linate 2001 Fiumicino commemora le vittime della strage

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Questa mattina, presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli, si è tenuta la celebrazioneSanta Messa in ricordo delledidel. Lazione si è svolta alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, nonché di numerose autorità civili e militari. Presenti i rappresentanti di ADR e dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), tra cui Alessandra Bruni, presidente del Consiglio di Amministrazione di ENAV, Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma e Costantino Fiorillo, direttore generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo. Sono intervenute la dott.ssa Patrizia Terlizzi, Direttrice ENAC di FCO e CIA e Adele Scarani, moglie di una delledel disastro di, nonché Presidente del “Comitato 8 ottobre per non dimenticare”.