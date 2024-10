L’area camper diventata un campo nomadi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sono diventati i ‘clienti’ più assidui. Perché pagano per entrare, come normali turisti, e poi si accampano lì. Cucinano all’aperto. Lavano e stendono i panni. Fanno razzolare le galline. E una volta che se ne vanno, lasciano rifiuti e degrado. Stanno diventando sempre più frequenti le invasioni deialdi Santarcangelo. Non passa ormai giorno senza che qualche carovana arrivi nelin via della Resistenza, riservata in teoria ai turisti in. Sabato pomeriggio, nel pieno della fiera di San Michele, gli agenti della polizia locale sono intervenuti per allontanare iaccampati ale hanno fatto le multe ad alcuni di loro. Passati un paio di giorni, isono tornati in via della Resistenza. Ieri i vigili, chiamati dai residenti esasperati, sono ritornati nelper verificare la situazione. Questa volta niente sanzioni.