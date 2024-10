L’appello di Mattarella | Tutelare l’editoria a garanzia di libertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – Fare luce dove è buio, perseguendo l’interesse generale attraverso la pubblicazione di notizie verificate. È questo, per il capo dello Stato Sergio, l’obiettivo principale delle fonti primarie dell’informazione. E la democrazia si nutre di verità e consapevolezza del presente che l’informazione di qualità garantisce come “diritto irrinunciabile dei cittadini”. Il Presidente Sergioin occasione dell'incontro con una delegazione delle Agenzie di Stampa Europee (European Alliance of New Agencies - EANA), Roma, 3 ottobre 2024.