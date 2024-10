La storia | il figlio dell’ex Roma e i trascorsi in Galles Delvecchio junior e le sfide ai Saints | | Valgono la serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) C’è stata un’enclave azzurra che per pochi mesi ha rappresentato un angolo di Bel Paese nel cuore deled è stato il Bangor City, realtà calcistica nell’estremo ovest del Regno Unito che dopo essere stata rilevata dal musicista Domenico Serafino nel 2019 ha iniziato a fare razzia dei più interessanti prospetti italiani per portarli nella seconda lega e affidarli a un campione del mondo come Pedro Pasculli. Tra questi Nicolasbomber dellaMarco, oggi all’Orbetello e con un passato a Firenze nel Portana. Un’avventura, quella in, terminata anzitempo per via del Covid: "Lì è tutto diverso rispetto all’Italia" raccontajr, "e mi riferisco non solo al modo di preparare le partite ma anche all’impiantistica". Si spieghi.