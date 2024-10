La rivalità ‘amichevole’ di Alcaraz e Sinner | grande rispetto e viaggio insieme verso Shanghai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Può sembrare un ossimoro parlare di“amichevole” tra Carlose Jannik. Difficile pensare che tra due tennisti così abili e capaci, che si contendono lo scettro del tennis mondiale, ci possa essere un rapporto confidenziale e di. Si è abituati alla versione dei “nemici”. E invece questi due ragazzi concepiscono il loro percorso in comune, un po’ forse come l’hanno fatto Roger Federer e Rafael Nadal. Non si sa se lo spagnolo e l’italiano riusciranno a spingersi a unacome quella dello svizzero e del maiorchino, però le basi sembrano esserci tutte. Lo si comprende dal livello di gioco espresso ieri nella Finale di Pechino e anche dal modo in cui entrambi si sono rivolti all’avversario nel corso della premiazione.