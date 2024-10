La guerra crea solo sofferenza e dolore fa morire le persone distrugge la società

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 3 ottobre 2024) «Laveramente non serve a nessuno». A dirlo non è un esperto di geopolitica ma Kabir Bedi, 78 anni, attore pakistano, naturalizzato italiano, amatissimo dal pubblico e noto soprattutto per aver interpretato Sandokan. Al Prix Italia di Torino, ha presentato Questione di stoffa, la nuova fiction di cui sarà protagonista a novembre su Rai1 in prima serata insieme a Pierpaolo Spollon. Ma Kabir ha approfittato dell’occasione anche per lanciare un messaggio di pace e fratellanza.