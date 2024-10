Kate Middleton la telefonata segreta al principe Harry

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è vista da molti come la speranza della monarchia, soprattutto per quanto riguarda la riappacificazione tra i fratelli. La moglie delWilliam, secondo i media, ha a cuore le questioni famigliari ed è molto sensibile nei confronti dei bisogni degli altri. È proprio per questo motivo che viene spesso paragonata allassa Diana. Secondo i media, prima che rivelasse di essere in cura contro il cancro,si era impegnata a riaprire il dialogo tra ilWilliam e il. Ma negli ultimi mesi lassa del Galles ha dovuto fare un passo indietro per dare priorità alla propria salute e al processo di guarigione. Da qualche settimana, però, la futura regina ha annunciato di aver concluso il proprio percorso di chemioterapia. Così, stando ad alcune fonti, avrebbe ripreso in mano la situazione famigliare.