Judo Savita Russo argento nei -63 kg dei Mondiali giovanili a Dushanbe

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Seconda medaglia in casa Italia nella seconda giornata dei2024di. Sui tatami del Tennis di(in Tagikistan),si è tinta d’nella categoria dei -63 kg femminili, dando conferma del suo indiscutibile talento. La giovane siciliana, in evidenza già a livello seniores, è stata protagonista di un grande percorso. A cadere sotto i colpi dellaka nostrana sono state la cinese Chen, l’uzbeka Nurulloeva e l’indiana Himanshi Tokas. Indubbiamente, il successo significativo è stato contro la forte giapponese So Morichika in semifinale, dove la tecnica diha avuto la meglio. Nella finale per il titolo mondiale giovanile, l’atleta tricolore ha affrontato la francese Melkia Auchecorne. Si è assisto a un confronto a dir poco palpitante.